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Заработать в России и сбежать: план Земфиры* теперь не сработает

Заработать в России и сбежать: план Земфиры* теперь не сработает

Царьград ФОТО: ANTON BELITSKY/GLOBALLOOKPRESS В закон об иноагентах наконец-то внесены поправки, которые позволят привлекать к ответственности организации, физических и юридических лиц, которые помогают вести антигосударственную деятельность.

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Комментарии
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лина любимцева
Это еще чучело... Ее еще кто-то слушает?
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16 час.
лл
лина любимцева
Уродки к уродкам тянутся... Это точно вы сказали...
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16 час.
Надежда
Я бы сказала, извращенки к извращенкам)
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12 час.

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