17 мая 45-летний юбилей отмечает главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин! Поздравляем Николая Васильевича и желаем крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, новых успехов и вдохновения, оптимизма и отличного настроения всегда! Источник: Федерация велосипедного спорта России The post Поздравляем с 45-летним юбилеем Николая Крутилина! first appeared on Велоспорт: новости шоссе, трек, мтб, триал.