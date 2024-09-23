Лучшие научные видео, сделанные с помощью микроскопа. Стали известны победители конкурса Nikon Small World in Motion 2024

Митотический цикл в эмбрионе плодовой мушки (Drosophila melanogaster) / © Nikon Instruments Inc. Победителем, занявшим первое место в этом году, стал доктор Бруно Веллутини из Института молекулярной генетики Общества Макса Планка.
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