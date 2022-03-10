«Я не общаюсь даже с близкими», — Курбан Омаров устал от людей

Совсем недавно Курбан Омаров из столичного бизнесмена превратился в настоящего блогера. Мужчина постоянно выкладывает рилс, пишет посты и снимает лайф-сторис.
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