Popcaketv

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«Я не общаюсь даже с близкими», — Курбан Омаров устал от людей

«Я не общаюсь даже с близкими», — Курбан Омаров устал от людей

Совсем недавно Курбан Омаров из столичного бизнесмена превратился в настоящего блогера. Мужчина постоянно выкладывает рилс, пишет посты и снимает лайф-сторис.

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