Собянин: Москва примет выставку международного уровня на ВДНХ

Москва готова к проведению международной выставки-форума «Россия», который запланирован в 2024 году. Мероприятие должно состояться на 67 объектах ВДНХ, рассказал мэр столицы Российской Федерации Сергей Собянин.
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