Отношения между Китаем и странами ЛАК вступили в новую эпоху -- МИД КНР

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ -- Отношения между Китаем и странами Латинской Америки и Карибского бассейна /ЛАК/ вступили в новую эпоху, характеризующуюся равенством, взаимной выгодой, инновациями, открытостью и еще большей пользой для народов.