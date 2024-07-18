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Китай

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Отношения между Китаем и странами ЛАК вступили в новую эпоху -- МИД КНР

Пекин, 17 июля /Синьхуа/ -- Отношения между Китаем и странами Латинской Америки и Карибского бассейна /ЛАК/ вступили в новую эпоху, характеризующуюся равенством, взаимной выгодой, инновациями, открытостью и еще большей пользой для народов.

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