Нелегальные свалки ликвидировали в Уссурийске

Городская прокуратура Уссурийска добилась ликвидации нелегальных свалок. На девяти площадках складировались коммунальные и бытовые отходы, что стало нарушением законодательства об охране окружающей среды, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Уссурийска.
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