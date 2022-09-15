Нелегальные свалки ликвидировали в Уссурийске

Городская прокуратура Уссурийска добилась ликвидации нелегальных свалок. На девяти площадках складировались коммунальные и бытовые отходы, что стало нарушением законодательства об охране окружающей среды, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на прокуратуру Уссурийска.