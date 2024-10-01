NORAD: поведение пилота Су-35 ВКС России у берегов Аляски было небезопасным

Американские летчики отслеживали полет четырех российских военных самолета вблизи Аляски. Маневр истребителя Су-35С сочли небезопасным, об этом сообщил генерал ВВС США Грегори Гийо, его слова передал Telegram-канале Fighterbomber.
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