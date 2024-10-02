Сегодня Калуга услышит вой сирен

Как мы уже писали, 2 октября в Калужской области будет проверка работы систем оповещения. С 10:40 до 10:44 на улицах завоют сирены, а по телевидению запустят специальный сигналКак мы уже писали, 2 октября в Калужской области будет проверка работы систем оповещения.