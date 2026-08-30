Андрей Медведев утверждает, что украинские СМИ стремятся вызвать сочувствие Запада, сообщая о нехватке продовольствия.
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А как укрошумеры хотели? Воевать и кушать сыр голландский с ветчиной гансовской? ФИГ-ВАМ, индейская национальная изба! Хотите воевать, значит затяните пояса, так было всегда и так будет всегда. Любая воюющая страна тратит огромные средства на войну, а на все остальное отходит на задний план. Тоже самое и у нас. Бензин, топливо и продукты повышаются в цене, увеличивается квартплата и стоимость ресурсов, страна на СВО затрачивает огромные средства, это понятно и это объяснимо. От РФ в ООН кто то жалуется на рост цен из-за СВО? Ни кто! А громодянам УкРуины, которые привыкли жить по принципу "що нэ зьим, то надкушу" и ходить по проспектам своих городов с огромными жовто-блакитными парпорами, а по вечерам зажигать факелы и носить портреты Бандеры* и Шухевича* по их майданам, им поделом и очень даже. Заметьте, на этой УкРуине возмущаются не против войны с Россией, а против того, что их на эту войну забирают их ТЦК! А кто фотосессии устраивал и устраивает у баннеров с подрывами Крымского моста? А устраивают их эти самые простые громодяне! А кто грабежами во временно оккупированной ВСУ Курской области в деревнях и селах занимался? Те же простые громодяне из соседних областей УкРуины! По этоу эти простые громодяне УкРуины должны не просто голодать и холодать, они должны околевать в больших количествах, что бы воздух стал чище и укронацизма на территории бывшего СССР не осталось.