Поступил бы так же? В биографии Меттью Перри всплыла интересная деталь

Коллеги ныне покойного актера Мэттью Перри по сериалу «Друзья» Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон во время съемок проекта отказались от надбавки зарплаты, чтобы у всех участников знаменитой шестерки она была одинаковая.
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