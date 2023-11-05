Поступил бы так же? В биографии Меттью Перри всплыла интересная деталь

Коллеги ныне покойного актера Мэттью Перри по сериалу «Друзья» Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон во время съемок проекта отказались от надбавки зарплаты, чтобы у всех участников знаменитой шестерки она была одинаковая.