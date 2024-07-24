Водителям электросамокатов могут увеличить штраф за оставление места ДТП

Депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил ввести штраф в размере 30 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток за оставление водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом места ДТП.
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