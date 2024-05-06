Пенсионерам отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ

Воспользоваться соответствующей льготой некоторые россияне смогут с 1 июля 2024 года Правительство РФ утвердило категории людей, которые смогут без банковской комиссии оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи, пишет "Парламентская газета".