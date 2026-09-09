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Царьград

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Священник Русакевич предупредил о грехе: как поступить со старым крестом на могиле

Священник Русакевич предупредил о грехе: как поступить со старым крестом на могиле

После установки гранитного надгробия деревянный крест, стоявший на могиле год, нередко оказывается у мусорного бака.

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