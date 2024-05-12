Силовики освободили похищенных студентов в Нигерии

Global Look Press/Maksim Konstantinov Служба государственной безопасности Нигерии спасла студентов, похищенных из университета в штате Коги три дня назад, сообщает 12 мая агентство Reuters со ссылкой на местное правительство.
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