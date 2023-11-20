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Путину брошен вызов. Япония и США готовятся к нападению на Дальний Восток

Путину брошен вызов. Япония и США готовятся к нападению на Дальний Восток

Интересная жизнь с Vera Star Никто не знает что щелкнуло в голове главного секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, но он все равно возьми да и ляпни, что Токио не собирается менять свою точку зрения по вопросу принадлежности Курил.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Украина никак не повлияет на на наши ответы Японцам! Три ракеты и нет Японии и нет проблем!
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17 час.
Aнатолий Райков
А проще всего в СМИ опубликовать,если и дальше будете выпендриваться,то придётся смыть всё побережье где находятся стратегические заводы.Они же HAARP втихаря на Аляске используют.https://youtu.be/iPRyWBTmMeU
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14 час.
Галина Светлая
Автор какие острова хотели отдать в 2018? Сплошной бред.
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13 час.

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