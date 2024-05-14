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Петербургский дневник

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В трех районах Петербурга с 11 мая начнут ограничивать дорожное движение

В трех районах Петербурга с 11 мая начнут ограничивать дорожное движение

Речь идёт о Выборгском, Петроградском и Центральном В Выборгском районе с 16 по 19 мая ограничат движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса от улицы Асафьева до проспекта Просвещения, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

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