В трех районах Петербурга с 11 мая начнут ограничивать дорожное движение

Речь идёт о Выборгском, Петроградском и Центральном В Выборгском районе с 16 по 19 мая ограничат движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса от улицы Асафьева до проспекта Просвещения, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.