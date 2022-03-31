"Вообще все разнесли": беда в популярном месте отдыха довела до отчаяния приморцев

Жители Артема рассказали о беде в популярном месте, которая буквально довела до отчаяния горожан. Как пояснили приморцы в Telegram — канале newsartema (12+), на Кедровом озере неизвестные после отдыха оставили за собой целые горы мусора.
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