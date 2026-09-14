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ИА Регнум

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Песков: серьезным аналитикам видно, что Россия улучшает позиции в зоне спецоперации

Компетентным аналитикам очевидно, что Россия улучшает свои позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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