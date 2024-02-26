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Экс-посол США обвинил Меркель в украинском конфликте и призвал Запад принудить Москву и Киев к миру

Экс-посол США обвинил Меркель в украинском конфликте и призвал Запад принудить Москву и Киев к миру

Бывший посол США в Германии обвинил Ангелу Меркель в конфликтах на Украине и в секторе Газа. В интервью Frankfurter Allgemeine Ричард Гренелл заявил, что боевых действий на Украине не было бы, если бы Меркель прислушалась к требованиям Трампа, а также призвал западных союзников заставить Москву и Киев немедленно принять мирный план по Украине.

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