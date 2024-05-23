Особый случай. Куда обращаться для коррекции кератоконуса

Северо-Западный Центр контактной коррекции зрения «Контакор» с 1965 года производит жёсткие и мягкие контактные линзы по индивидуальным параметрам и является одним из лидеров по контактной коррекции зрения в своем регионе.
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