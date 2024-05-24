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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Крушение китайских иллюзий

Крушение китайских иллюзий

Добрый день, Империя. Министерство торговли Китая прямо с утра минувшего понедельника, внесло американские фирмы General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security в список редисок поганых (ненадежных организаций) из-за их военных продаж в китайском Тайване.

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Комментарии
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Misha Glusch
живо написано, да, пора Китаю показать зубки дракона гоминьдану
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20 час.
Eduard
Давно пора было!
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19 час.

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