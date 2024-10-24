В свиноводстве Британии увеличили объемы применения антибиотиков

Объем антибиотиков, используемых в свиноводческом секторе Великобритании, увеличился на 18% в 2023 году, так как производители боролись с различными проблемами из-за болезней скота, 23 октября сообщает сетевое издание FarmingUK.
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