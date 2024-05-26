Жителям Московского региона посоветовали призвали избегать солнца на выходных

На текущих выходных в Московской области вполне возможно значительное повышение индекса ультрафиолетового излучения, что может быть опасно, написала в своем Telegram-канале метеоролог Татьяна Позднякова .
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