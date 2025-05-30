Академик Онищенко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России

При этом новой пандемии ожидать не стоит Рост заболеваемости COVID-19, скорее всего, будет, однако не стоит ждать эпидемического подъема и новой пандемии, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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