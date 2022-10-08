В Омске сотрудники ГИБДД вручили автокресла родителям новорожденной двойни

Сегодня свой первый месяц со дня рождения отметили Маша и Миша Архиповы. Поздравить их приехали сотрудники Госавтоинспекции, благодаря оперативным действиям которых юные омичи появились на свет в медицинском учреждении.
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