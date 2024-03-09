Skoda показала прототип нового кроссовера размером с Karoq. Он будет электрическим

Skoda анонсировала крупное мероприятие, которое будет транслироваться онлайн 15 марта. Компания подробно расскажет о своих показателях в 2023 году и планах на будущее, но самым важным из этих планов является запуск нового электрического кроссовера.
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