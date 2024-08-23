Две фуры столкнулись в Чановском районе: есть жертвы

В Чановском районе Новосибирской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным в 10:40 на 1073 километре автодороги Р-254 «Иртыш» 33-летний водитель грузовика Sitrak ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска.