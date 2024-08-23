Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Найти хозяина и осудить и оштрафовать.Бродячая овчарка ...
  • Элеонора Коган
    Как козлёночек? Выжил?Бродячая овчарка ...
  • Маша Иванова
    Это в первую очередь надо делать в Краснодаре и Сочи.Шашлычников с Хил...

Две фуры столкнулись в Чановском районе: есть жертвы

Две фуры столкнулись в Чановском районе: есть жертвы

В Чановском районе Новосибирской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным в 10:40 на 1073 километре автодороги Р-254 «Иртыш» 33-летний водитель грузовика Sitrak ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх