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Ротенберг о себе, ФХР и СКА на ПМЭФ: «Выполняем поручение Путина, развиваем хоккей! Впереди огромное количество проектов и планов, не сидим на месте»

«Петербургский международный экономический форум – одно из главных событий года жизни нашей страны. На ней встречаются сотни компаний, градообразующих предприятий, главы регионов и президенты стран.

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