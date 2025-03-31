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Даже после войны Украина не привлечет серьезных инвесторов

Даже после войны Украина не привлечет серьезных инвесторов

Украина не сможет привлечь на свою территорию крупных серьезных инвесторов. Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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