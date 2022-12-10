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Сергей Устюгов: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов прокомментировал итоги конькового спринта на этапе Кубка России в Чусовом.

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