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Соседов в эфире «ВИА Суперстар» довел до слез Марго из «Стрелок»

На прямом эфире музыкального шоу “ВИА Суперстар!” на канале НТВ вспыхнул скандал. После выступления группы “Стрелки” с песней “Медали” от Ирины Дубцовой возник конфликт между участницами и музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

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ВК
Вад Кук
Этот мерзкий пидор
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