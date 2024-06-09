Соседов в эфире «ВИА Суперстар» довел до слез Марго из «Стрелок»

На прямом эфире музыкального шоу “ВИА Суперстар!” на канале НТВ вспыхнул скандал. После выступления группы “Стрелки” с песней “Медали” от Ирины Дубцовой возник конфликт между участницами и музыкальным критиком Сергеем Соседовым.
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