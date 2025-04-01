Американские санкции не помешали компании Huawei триумфально вернуться на глобальный рынок смартфонов

Китайский технологический гигант Huawei объявил в понедельник о резком увеличении выручки в 2024 году, чему способствовал значительный рост продаж смартфонов и восстановление потребительского сектора, а также успехи в телекоммуникационном бизнесе.
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