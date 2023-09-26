Завтра планируется отключение газа на правобережье Астрахани и в поселениях двух районов

Жителям придется более чем на сутки остаться без «голубого топлива». ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с производственной необходимостью ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» планирует плановую остановку ГРС Астрахань-2.