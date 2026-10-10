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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миллер о травме Шестеркина: «Паршивая ситуация. Игорь – опора «Рейнджерс». Это шок для всех – видеть то, как он покинул лед. Каждый из нас должен прибавить»

Нападающий « Рейнджерс » Джей Ти Миллер дал комментарий по поводу травмы голкипера команды Игоря Шестеркина .

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