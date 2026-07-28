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В Воронежской области проходит слаживание штурмовых подразделений и расчетов БПЛА

В Воронежской области проходит слаживание штурмовых подразделений и расчетов БПЛА

На одном из полигонов Московского военного округа, расположенном в Воронежской области, организована интенсивная боевая подготовка военнослужащих штурмовых подразделений совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов.

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