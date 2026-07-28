В Воронежской области проходит слаживание штурмовых подразделений и расчетов БПЛА

На одном из полигонов Московского военного округа, расположенном в Воронежской области, организована интенсивная боевая подготовка военнослужащих штурмовых подразделений совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии