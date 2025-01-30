Интересный факт о твоем бывшем: статистика говорит, что он хочет вернутся

Статистику публикует РИА Новости со ссылкой на сервис Mamba. Оказалось, что мужчины склонны возвращаться к бывшим - 48% опрошенных готовы попробовать наладить любовные отношения с женщиной, с которой расстались.
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