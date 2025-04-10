Трамп играет за Москву? Пошлины ставят ЕС в положение России под санкциями

Трамп. Новости с его именем в заголовках сейчас на первых местах во всех мировых СМИ. Президент США принимает такие решения, что трясет устоявшиеся системы финансов и экономических цепочек на всех континентах.
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