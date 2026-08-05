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Регионы России

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Американский оператор спутникового интернета Hughesnet объявил о банкротстве

Американский оператор спутникового интернета Hughesnet объявил о банкротстве

Американская компания Hughesnet, оператор спутникового интернета и часть EchoStar Corporation, подала заявление о банкротстве вследствие значительного оттока абонентов в пользу конкурента Starlink и накопления долгов.

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