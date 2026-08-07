Новый транспортный рывок: суда, поезда и автобусы, которые меняют карту России

Август 2026 года выдался богатым на события в отечественной транспортной сфере. Пока одни предприятия спускали на воду суда, другие получали подтверждение российского происхождения своих локомотивов, а подмосковные дороги пополнились сотнями современных автобусов.
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