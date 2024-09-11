Политика как он...
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Политика как она есть

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Мадуро: дебаты Трампа и Харрис показали ускоренный упадок американских элит

Мадуро: дебаты Трампа и Харрис показали ускоренный упадок американских элит

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом в очередной раз продемонстрировали политическое, психологическое и моральное состояние элит США, показав их ускоренный упадок.

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