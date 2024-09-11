Мадуро: дебаты Трампа и Харрис показали ускоренный упадок американских элит

Политика как она есть

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом в очередной раз продемонстрировали политическое, психологическое и моральное состояние элит США, показав их ускоренный упадок.