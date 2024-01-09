GTA 5 – третья по популярности игра на Xbox в декабре 2023 года, Hi-Fi RUSH – на 207 месте Gr...

GTA 5 – третья по популярности игра на Xbox в декабре 2023 года, Hi-Fi RUSH – на 207 местеGrand Theft Auto V стала третьей по популярности игрой для Xbox Series в США в декабре 2023 года, согласно данным Circana, бывшей NPD: игра, разработанная Rockstar Games, привлекла 17,5% всех активных пользователей.