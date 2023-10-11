Врач Тананакина рассказала о лайфхаках, помогающих сбросить лишний вес

РИАМО - 11 окт. Легко и комфортно похудеть, поедая пирожные и жареные котлеты, невозможно. Следует соблюдать некоторые принципы питания, чтобы сбросить лишние килограммы, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.
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