Из Рады в СовФед: за какие заслуги украинский депутат Деркач стал российским сенатором?

В череде назначений новых членов СовФеда от исполнительной и законодательной власти разных регионов России глаз зацепился за информацию из Астраханской области – представлять ее в верхней палате российского парламента теперь будет бывший украинский нардеп Андрей Деркач.
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