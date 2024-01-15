Палестина намерена взыскать с Израиля компенсацию за все разрушения в Газе

Израиль должен возместить весь ущерб, который был нанесен военными в секторе Газа. О намерении обратиться в международные суды по этому вопросу рассказал премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, выступая на заседании правительства.
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