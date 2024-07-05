Нефтяные компании пожаловались на тайное изъятие 80 «дочек»

Ряд нефтяных компаний обратились в Верховный суд России с жалобой на изъятие порядка 80 компаний без уведомления собственников по делу бенефициара лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина и подконтрольной ему ГК «Русь-Ойл».
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