Нефтяные компании пожаловались на тайное изъятие 80 «дочек»

Ряд нефтяных компаний обратились в Верховный суд России с жалобой на изъятие порядка 80 компаний без уведомления собственников по делу бенефициара лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина и подконтрольной ему ГК «Русь-Ойл».