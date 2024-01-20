В Армавире в этом году начнут строить новый микрорайон на 40 гектарах земли

В Армавире в этом году начнут строить новый микрорайон на 40 гектарах землиДоговор о комплексном развитии Северного микрорайона Армавира подписал замглавы города Андрей Петренко и руководители компаний-застройщиков.
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