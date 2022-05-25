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Nike уходит из России: когда закроются продажи

Nike уходит из России: когда закроются продажи

Производитель спортивной одежды и обуви Nike уходит из России. Американская компания не продлила соглашение со своим франчайзи Inventive Retail Group (IRG), потому что не нашла возможности "в обозримом будущем" доставить продукцию в нашу страну.

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