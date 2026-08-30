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Газета.ру

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ZooKeys: в колодце в Индии обнаружили новый вид слепых подземных рыб

ZooKeys: в колодце в Индии обнаружили новый вид слепых подземных рыб

Ученые обнаружили в Индии первый известный вид рыб, который проводит всю жизнь под землей. Крошечная бесцветная рыба без функционирующих глаз обитает в подземных водах Индо-Гангской равнины.

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