У граждан Молдовы есть вопросы по поводу программы Ajutor la contor

Операторы зеленой линии, отвечающие на вопросы по программе энергокомпенсации, только 1 ноября обработали 1798 звонков, а вчера, 2 ноября, до 16:00 обработано 1098 звонков, сообщает Министерство труда и социальной защиты.
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